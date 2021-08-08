«الإمبراطور» والرفاع والحد ببطولة الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ينظم نادي الوحدة بطولة ودية في الفترة من 10 إلى 14 الجاري بمشاركة فرق الوصل والرفاع الشرقي والحد البحرينيين في إطار تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، وتقام المباريات بملعب «العنابي» باستاد آل نهيان وملاعب أكاديمية الكرة بالشهامة، ويلعب كل فريق مباراتين بالبطولة، ويواجه الوحدة فريق الرفاع الشرقي بعد غد، فيما يلعب الوصل مع الحد في اليوم نفسه، ويواجه الوحدة نظيره الحد البحريني، ويلعب الوصل مع الرفاع الشرقي،السبت المقبل.

من جهة أخرى فاز الوحدة على الظفرة 2 - 0 في المباراة الودية التي جرت أول من أمس باستاد آل نهيان، سجل الهدفين البرازيلي جواو بيدرو،المهاجم الجديد، ومواطنه جواو ماركوس المسجل في فئة اللاعب المقيم في الدقيقتين 10 و90.

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