حبيب الفردان: شكراً لنادي النصر

المصدر: دبي- علي الظاهري

أعلن حبيب الفردان لاعب فريق الكرة بنادي النصر، رحيله عن قلعة «العميد»، بعد تجربة امتدت لثلاثة مواسم، ونشر اللاعب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة له، علق عليها قائلاً: «شكراً لنادي النصر على كل شيء».

وكان الفردان صاحب القميص رقم 10، انضم إلى صفوف النصر في عام 2018، قادماً من نادي شباب الأهلي، وهي التجربة الثانية له مع «العميد»، بعد التجربة الأولى من 2008 إلى 2014.

من جهة أخرى، انضم ثنائي النصر حمود خميس وتيغالي إلى معسكر منتخبنا في صربيا، استعداداً للمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022.

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