حسن المحرمي: نسعى بقوة للتأهّل إلى المونديال

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد حسن المحرمي مدافع منتخب الإمارات الوطني ونادي بني ياس أن الانضمام لقائمة «الأبيض» وتمثيل المنتخب شرف لأي لاعب في هذه المرحلة المهمة من مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيداً وتحقيق حلم كل إماراتي بالتأهل إلى المونديال العام المقبل، وقال المحرمي في حوار خاص مع «البيان الرياضي»: إن معسكر صربيا فرصة جيدة للغاية لتحقيق التفاهم والانسجام بين جميع العناصر استعداداً للمرحلة الأهم في مشوار التأهل، واللاعبون يدركون جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم خصوصاً وأن المهمة صعبة على جميع المنتخبات في المجموعة الأولى، وكل العناصر لديها الحافز لتقديم مباريات قوية لاسيما وأن البداية في غاية الأهمية كونها الأكثر صعوبة في مشوار التصفيات.

وأضاف: التواجد في قائمة المنتخب فرصة ذهبية لي لخدمة المنتخب وتقديم أفضل مستوى، وحصولي على فرصة المشاركة أساسياً في المباريات من عدمه أمر لا يشغل بالي كثيراً لأن الأهم هو الفوز بغض النظر عمن يشارك، وجاهز في أي وقت متى ما يحتاجني المدير الفني.

وأوضح المحرمي أن التأهل حلم لكل اللاعبين ونأمل ألا نخيب ظن من يضعون آمالهم على المنتخب الحالي، لافتاً إلى أن المجموعة الحالية من اللاعبين ومعهم جهاز فني على أعلى مستوى بإمكانهم تقديم مستوى عال يعبر عن الكرة الإماراتية ويعوض سنوات طويلة من الغياب عن المونديال.

عودة

وتطرق المحرمي الذي برز كواحد من أفضل المدافعين مع بني ياس في الموسم الماضي، إلى عودته القوية بعد فترة صعبة مرت عليه بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في نوفمبر 2019، وقال: مررت بفترة صعبة بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأدت إلى غيابي عن المنتخب في البطولة الخليجية، ولكني عدت للملاعب بفضل الله ثم الدعم الذي وجدته وبخاصة من نادي بني ياس، حيث وقف بجانبي الكثيرون، ورغم أنني لم أتوقع أن أعود بشكل قوي بعد تلك الإصابة التي تحتاج لوقت طويل إلا أنني نجحت بفضل الله في تقديم مستوى جيد مع «السماوي» في الموسم الماضي.

وشدد مدافع بني ياس على أن فريقه قادر في الموسم الجديد على الاستمرار بنفس القوة التي كان عليها الموسم الماضي وحقق خلاله المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع الجزيرة البطل ، لافتاً إلى أن الفريق لن يتأثر برحيل جواو بيدرو وسلطان الشامسي رغم أهميتهما وذلك في ظل تميز المجموعة الحالية من اللاعبين.

وأوضح أن تميز دفاع «السماوي» بالموسم الماضي يعود لتميز جميع أفراد المنظومة حتى بعد إصابة خالد العطاس، وقال: نسعى للاستمرار كأقوى دفاع في الموسم المقبل، ولا خوف على بني ياس مع تواجد جهاز فني على مستوى عال بقيادة إيسايلا الذي نجح في قيادة الفريق وساعد اللاعبين فنياً ومنحنا الثقة والحماس.

مثل أعلى

وكشف المحرمي عن أن الإسباني راموس يعد مثله الأعلى في الملاعب كونه مدافعاً من طراز فريد وقائد ومؤثر ليس في الملعب فقط، مشيراً إلى أن الاحتراف حلم كل لاعب، واللاعب الإماراتي يملك الإمكانيات التي تؤهله للعب في دوريات أخرى ولكن يجب تغيير العقلية والثقافة .

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