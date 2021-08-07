رسمياً.. ليما وصلاوي حتى 2025

المصدر: دبي - علي شدهان

أعلن الوصل رسمياً تجديد تعاقده مع الدولي فابيو دي ليما، نجم فريق النادي الأول لكرة القدم حتى عام 2025، في خطوة كان قد انفرد «البيان الرياضي» بالكشف عنها في 28 يوليو الماضي تحت عنوان «ليما الوصل.. إغلاق أبواب التسلل».

سلسلة شائعات

وراجت، طوال الأيام الماضية، سلسلة شائعات عن تلقي ليما عروضاً مغرية من أندية عدة داخل وخارج الإمارات، رغم أن مدة عقده السابق متبقٍ منه أكثر من موسم!

سجل مميز

ويحتفظ ليما بسجل مميز مع الوصل منذ عام 2014، بخوضه 207 مباريات، موزعة على 158 مباراة في دوري الخليج العربي، و42 في كأس الخليج العربي، و3 في دوري أبطال آسيا، وتسجيل 155 هدفاً، منها 127 هدفاً في دوري الخليج العربي، و25 في كأس الخليج العربي، و3 في دوري أبطال آسيا، ونيل 18 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء.

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