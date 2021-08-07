الظفرة يدشن موسم كرة الصالات بأول الألقاب

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

دشن الظفرة موسم كرة قدم الصالات بأول الألقاب بإحرازه كأس السوبر بالفوز على منافسه النصر 2 - 1 أول من أمس، في مباراة تألق فيها وللمرة الثالثة على التوالي الحارس الشاب حمد حيدري، حيث سبق له التألق أمام البطائح والنصر في مرحلة «بلاي أوف» لدوري الموسم الماضي وفرض نفسه نجماً فوق العادة في مباراة كأس السوبر، كما تألق النجم البرازيلي ميجويل كينجي صاحب الهدف الأول إلى جانب بقية الكوكبة بقيادة الثنائي محمد عبدالله الهاشمي وحمدان الكثيري وجاسم النعيمي وطالب الفزاري واحمد خليل الحوسني ومحمد حسن الملا.

وهنأ عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة كرة الصالات، أسرة اللعبة بصفة عامة على المستوى المتطور لفريقي الظفرة والنصر ووجه تهنئة خاصة إلى أسرة نادي الظفرة وتمنى للنصر حظاً أوفر في المرات القادمة، وقال: اللجنة تبذل أقصى الجهد لبلوغ أعلى المراتب بهذه اللعبة الشيقة وأتوجه بالشكر إلى نادي مليحة على استضافة مباراة السوبر ولطاقم التحكيم بقيادة فهد بدر الحوسني على الأداء المميز.

انسجام

أهدى عيسى سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة للألعاب المصاحبة إنجاز كأس السوبر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مثمناً جهود مجلس أبوظبي الرياضي، ومهنئاً لاعبي الظفرة على الإنجاز، وأشاد بالتناغم والانسجام في صفوف الفريق والذي يشكل علامة فارقة في مسيرة بطل الدوري والسوبر وتمنى للاعبين التوفيق في المحافظة على المكتسبات.

فرحة

وقال حسن عباس الحمادي عضو إدارة الألعاب بنادي الظفرة ومشرف الفريق: سعادتنا كبيرة بإنجازات فريق كرة الصالات الذي «بيض الوجه» وزرع الفرحة في النادي والمنطقة بصفة عامة من خلال العمل الكبير بقيادة المدرب الصربي ايدو وأعضاء الجهازين الفني والإداري مما ساعدنا في المحافظة على الاستقرار،وها نحن نجني ثمار هذا الاستقرار بفضل التوفيق في الاختيار على مستوى اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأضاف: الفريق يحظى بدعم ومساندة إدارية كبيرة من القائمين على شركة الألعاب برئاسة عيسى سيف المزروعي وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين في النادي.

ومن جهته عبر محمد عبدالله الهاشمي «فدعق» كابتن الفريق عن سعادته بالإنجاز مشيراً إلى أن الفريق يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من إدارة النادي وقال: الفوز بكأس السوبر يمنح الفريق مزيداً من الحوافز لمواصلة المشوار.

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