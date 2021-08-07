الإمارات يستعرض أسماء اللاعبين المميزين

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

بحث مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم في اجتماعه برئاسة يوسف البطران، ملفات عدة منها الأسماء المرشحة للجهاز الإداري والقوائم الفنية المساعدة وأسماء اللاعبين المميزين حتى يتم المفاضلة بينهم واختيار الأنسب والذي يتوافق مع احتياجات «الصقور» خلال المرحلة المقبلة.

وأكد البطران أن المجلس يعمل وفق الظروف المتوفرة للمضي قدماً بمسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من النجاحات التي تترقبها جماهير النادي، وشدد على أن الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة يعملون بروح الفريق الواحد وسيبذلون قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من التضحيات والتعاون لتحقيق أهداف النادي

وتطلعات جماهيره، مؤكداً أن مجلس الإدارة يتعاون مع جميع منتسبي النادي لما فيه مصلحة «الصقور»، ليعود الأخضر إلى مكانته واسمه بين أندية الدولة.

حضر الاجتماع كل من: عبدالله إبراهيم الطويل نائب رئيس الشركة وثاني الشحي، خليل الطويل، باسم الشامسي، عارفة الفلاحي، منصور إبراهيم أعضاء مجلس الإدارة.

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