النصر يخسر أمام ألافيس في إسبانيا

المصدر: (دبي-علي الظاهري)

خسر فريق الكرة بنادي النصر أمام ديبورتيفو ألافيس 3 - 4 أمس في آخر تجاربه ضمن معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا.

سجل أهداف «العميد» توزي من ضربة جزاء وضياء سبع وحسين مهدي في الدقائق 57 و74و79، ودفع مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز بتشكيلة في المباراة ضمت الحارس عبدالله التميمي ومحمود خميس وعبدالله ناصر وحمد جاسم ومحمد مصطفى وطارق أحمد ومهدي عبيد وتوزي ومينديز وضياء سبع وتيغالي.

وتعود بعثة الفريق إلى الدولة يوم الاثنين المقبل بعد أن خاض الفريق 4 مباريات ودية متدرجة المستوى جمعته الأولى بفريق الرائد السعودي والثانية مع قرطاجنة أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا وكانت الثالثة أمام أغيلاس وأخيراً أمام ديبورتيفو ألافيس.

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