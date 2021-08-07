تعادل الجزيرة وبني ياس وديـاً

المصدر: (أبوظبي- محمد صادق)

تعادل الجزيرة وبني ياس 2 - 2 في المباراة الودية التي أقيمت باستاد محمد بن زايد أول من أمس ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، افتتح الجزيرة التسجيل مبكراً بهدف عن طريق المقيم المالي عمر تراوري في الدقيقة 11، وتعادل بني ياس عن طريق نجمه سهيل النوبي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، أعاد الجزيرة تقدمه في الدقيقة 70 بهدف سجله اللاعب سعيد العبدولي، ولكن بني ياس كثف من هجومه في الربع ساعة الأخيرة، ونجح في إدراك التعادل مجدداً بهدف أحرزه المهاجم محمد راشد الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

جاءت التجربة قوية، ودفع كلا المديرين الفنيين الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة والروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس بالعناصر الأساسية ونجوم الفريقين في بداية المباراة، وأجريا عدداً من التغييرات في الشوط الثاني لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للاستفادة الفنية.

ويخوض بني ياس مباراة ودية أمام الظفرة يوم الخميس المقبل في آخر تجارب الفريق قبل انطلاق مباريات دوري الخليج العربي المقررة 19 الجاري.

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