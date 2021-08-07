«الأبيض» استبعاد أربعة وضم الحسن والغساني والعامري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مارفيك استبعاد الرباعي يوسف جابر وخلفان مبارك ومحمد جمعة عيد ومحمد العطاس من صفوف «الأبيض» قبل المغادرة إلى معسكر صربيا اليوم، وجاء استبعاد الأول لوعكة صحية فيما تم استبعاد الثلاثي لظروف الإصابة وحاجتهم للعلاج والراحة، وتقرر استدعاء الثلاثي الحسن صالح ويحيى الغساني وزايد العامري للمنتخب لتضم البعثة 26 لاعباً فقط.

وبدأ «الأبيض» أمس تجمعه في دبي استعداداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا الذي يستمر حتى 13 الجاري ضمن الإعداد لخوض منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى التي تضم بالإضافة إلى منتخبنا كلاً من، العراق، سوريا ولبنان، إيران، كوريا الجنوبية.

وتضم القائمة النهائية إلى صربيا اللاعبين علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبد الرحمن، محمد برغش، الحسن صالح، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، عبدالله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي، زايد العامري ويحيى الغساني.

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