بدر طبيب مساعداً لمدرب «الصقور»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

تعاقدت إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات، مع المدرب الوطني بدر طبيب، مساعداً لمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، دعماً لمشوار «الصقور» في الفترة المقبلة،

ويعتبر بن طبيب أحد الكفاءات الفنية الوطنية، حيث درب فرق دبا الحصن ومصفوت ورديف الإمارات قبل أن يتم اختياره أخيراً ضمن الجهاز الفني لمنتخب الشباب.

وعبّر بن طبيب عن سعادته بالتعاقد مع نادي الإمارات، وثمّن ثقة إدارة النادي، مؤكداً أن هذا التعاقد سيضيف له الكثير من الخبرة التدريبية، كما قدم الشكر لاتحاد الكرة على منحه فرصة مع فريق الإمارات كون منتخب الشباب ليس لديه أية استحقاقات خلال موسم كامل، مشيراً إلى أنه سيعمل مع أعضاء الجهاز الإداري والفني للفريق لتحقيق النتائج التي تتطلع لها جماهير النادي.

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