الشارقة يقلب تأخره إلى فوز على الوصل

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

قلب الشارقة تأخره بهدف أمام ضيفه الوصل إلى فوز بنتيجة 2 - 1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أول من أمس، باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، تقدم الوصل بهدف في الشوط الأول عبر مدافعه البرازيلي ادريلسون سيلفا.

ونجح الشارقة في قلب النتيجة في الشوط الثاني، وأدرك البرازيلي كايو لوكاس التعادل للفريق في الدقيقة 56، ثم أضاف خليل خميس الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وكانت المباراة تجربة قوية للجهاز الفني للفريقين في الأمتار الأخيرة لبرنامج الإعداد للموسم الجديد.

ويختتم الشارقة تجاربه الخميس المقبل بمواجهة فريق عجمان، الذي يقيم معسكراً خارجياً حالياً في صربيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز