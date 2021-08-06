المنصوري والمزكي نائبان لرئيس الرمس

المصدر: (رأس الخيمة- البيان الرياضي)

وزع مجلس إدارة نادي الرمس في اجتماعه الأول، برئاسة سالم الدرمكي المناصب الإدارية، وتم اختيار هزاع المنصوري نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، ومنذر المزكي النائب الثاني، وأسماء الشحي أمين السر العام، عبدالله الطنيجي رئيس اللجنة الرياضية، جاسم الطنيجي نائب رئيس اللجنة الرياضية، عادل جاسم المدير المالي، جاسم محمد مدير النادي، محمد المنصوري مدير النادي المساعد، علي بن ناصر رئيس اللجنة الثقافية، ومنى التاجر نائب رئيس اللجنة الثقافية.

ناقش المجلس عودة مشاركة الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى، حيث تم التوافق على تشكيل لجنة بإشراف رئيس مجلس الإدارة وعضوية رئيس اللجنة الرياضية والمدير المالي ومدير النادي لدراسة إمكانية المشاركة من عدمها.

ورحب سالم الدرمكي بالأعضاء، وتقدم بالشكر نيابة عن المجلس الجديد إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة على الثقة الغالية، التي حازها المجلس، وتمنى أن يحقق المجلس طموحات أبناء الرمس، مؤكداً العمل الجماعي بوجود خبرات ومتخصصين من الكوادر بالمجلس الجديد،

وعبّر الدرمكي عن شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم، خلال الفترة الماضية، مؤكداً استكمال المسيرة.

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