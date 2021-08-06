الإسباني بيدرو يشيد بالتحكيم الإماراتي

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

اختتمت مؤخراً فعاليات الدورة الدولية التدريبية لحكام كرة قدم الصالات، وأشاد المحاضر والخبير الإسباني بيدرو غالان، المدير الفني لحكام اللعبة في «فيفا» ورئيس لجنة حكام الصالات في إسبانيا، بالتزام الحكام خلال الدورة بالعمل الكبير الذي تقدمه لجنة كرة الصالات في الدولة وقال: ثقتي كبيرة في التحكيم الإماراتي ومنذ 30 سنة لم أشهد اهتماماً ورعاية ومتابعة للحكام بالشكل والمستوى الذي شاهدته في الإمارات.

حضر الختام كل من عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ومحمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وعبد الله الشحي عضو اللجنة التنفيذية ومشرف حكام كرة الصالات، وشهاب العوضي أمين سر عام اللجنة التنفيذية.

وثمن عبد الملك جاني دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي للعبة، وأشاد بجهود لجنة الحكام باتحاد الكرة، وتمنى محمد عمر التوفيق لحكم النخبة فهد بدر الحوسني في مونديال ليتوانيا 2021، وقال: ثقتنا كبيرة في الحوسني، بأن يكون عند حسن ظن «فيفا».

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