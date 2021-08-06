«الفتى الذهبي» إنجاز عالمي لشطرنج الإمارات

المصدر: بييل- البيان الرياضي

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاً عالمياً، بفوزه بلقب مهرجان بييل الدولي (54) للأساتذة.

والذي أقيم في مدينة بييل بسويسرا، بمشاركة 73 لاعباً من 18 دولة، ونال سبع نقاط من تسع جولات، وتغلب على لاعبين دوليين من الهند واليونان وأمريكا، وهو أول لاعب عربي يفوز باللقب، وتمكن سالم عبد الرحمن من التغلب على الأوكراني ألجنوف بافيل، في الجولة الأخيرة من البطولة، والظفر باللقب، في واحدة من أقوى البطولات الدولية بالعالم.

وأهدى «الفتى الذهبي» الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن سعادته باللقب، وموجهاً الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي، واتحاد اللعبة، على جهودهم ودعمهم المستمر له.

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن الإنجاز رائع، وهي المرة الأولى، التي يتمكن فيها لاعب عربي من الفوز بلقب بطولة بييل للأساتذة، ما يؤكد تحقيق الأهداف الاستراتيجية الفنية للاتحاد، بفضل تضافر الجهود بمشاركة الأندية. وأتوجه بالشكر للاعبنا، الأستاذ الدولي الكبير- الفتى الذهبي- وأسرته، على حرصه ومثابرته ومشاركاته في الشطرنج، ليحقق للإمارات الإنجازات، التي نفخر بها جميعاً.

وثمن المعينى مساندة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للاعب، موجهاً الشكر للدعم اللامحدود من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار حسين الأمين العام، ومحمد أحمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومتابعتهم جميعاً للاعب ومشاركاته، وتوفير كل الاحتياجات، للاعبين، وقال:

«تظهر نتائج هذا المجهود من خلال الإنجازات المتتالية التي يحققونها، ومنها وصول سالم عبد الرحمن إلى الدور الثالث، بإنجاز عربي غير مسبوق، وصعوده لمرحلة (64) في بطولة كأس العالم للشطرنج في روسيا».

أهداف

وأكد عبد المجيد الهرمودي الأمين العام للاتحاد، رئيس وفد الإمارات بالبطولة تحقيق العديد من الأهداف بالمشاركة في البطولة، وبالإضافة إلى اللقب تم زيادة تصنيف سالم عبد الرحمن، ليصبح في الترتيب 41 على مستوى العالم، وقال: نثمن مجهود اللاعب، لتحقيق الإنجازات، والتقدم في التصنيف العالمي، في ظل المستوى الفني المرتفع للبطولة.

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