«الأبيض» حلم المونديال ينطلق من صربيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حلم التأهل إلى مونديال 2022، اليوم، حيث يتجمع «الأبيض» في دبي، لخضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وفحص «كورونا» «كوفيد 19».

وتغادر البعثة إلى صربيا صباح غدٍ، للانتظام في معسكر إعداد حتى 13 الجاري، ضمن برنامج إعداد المنتخب، لخوض منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا ولبنان، ويلتقي «الأبيض» مع نظيره اللبناني 2 سبتمبر، على ملعب زعبيل، قبل أن يغادر إلى الأردن لمواجهة سوريا يوم 7 سبتمبر على استاد الملك عبد الله الثاني.

ويستغل الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون، فترة المعسكر الخارجي، للاطمئنان على سلامة اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، وزيادة التجانس في ما بينهم، من خلال جرعات تدريبية فنية، تهدف إلى تجهيز اللاعبين قبل انطلاقة المباريات الرسمية للتصفيات، قبل أن يدخل الفريق معسكراً داخلياً أخيراً، بداية من 26 الجاري، وحتى موعد المباراة الثانية أمام سوريا.

ولن يخوض «الأبيض» أي تجارب ودية خلال فترة المعسكر الخارجي، نظراً لقلة الوقت المخصص للمعسكر، حيث لا يفضل المدرب مارفيك إقامة تجمعات طويلة، ويرى أن إعداد اللاعبين في أنديتهم، ولعب عدة مباريات في دوري الخليج العربي قبل انطلاقة التصفيات، كافٍ لإعداد اللاعبين، ودخولهم أجواء المنافسات الرسمية.

وتضم قائمة المنتخب خلال معسكر صربيا، 27 لاعباً، هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبد الرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبد الله حمد، عبد الله رمضان، ماجد حسن، عبد الله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، محمد جمعة، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

ويرافق «الأبيض» خلال وجوده في معسكر صربيا، جهاز إداري مكون من محمد حماد، وياسر سالم، وخالد الكعبي، ويلعب دوراً مميزاً في توفير كل عوامل النجاح أمام الفريق ولاعبيه، لتحقيق الطموحات.

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