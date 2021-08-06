تعاون بين «الشارقة الرياضي» ومؤسسة ماركا الإسبانية

المصدر: مدريد - وام

بحث مجلس الشارقة الرياضي مع مؤسسة ماركا الإسبانية الإعلامية سبل التعاون على الصعيد الإعلامي، جاء ذلك خلال زيارة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس لمقر المؤسسة بحضور محمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي.

وقام الحزامي بجولة داخل صحيفة ماركا، واطلع على شرح كامل عن نظام العمل وعدد المتابعين حول العالم والدور الذي تقوم به على المستوى الإعلامي في إسبانيا وعالمياً سواءً عبر الصحيفة أو الإذاعة الخاصة بها.

كما تحدث على هامش الزيارة لإذاعة ماركا عن ارتباط صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإسبانيا ودعمه اللامحدود للرياضة في الإمارة حتى باتت على أعلى مستوى ووصلت سمعة مميزة عالمية وما تجده أنديتها من اهتمام وتوفير لكل المعينات فضلاً عن دور المجلس في نشر ثقافة الرياضة بالإمارة والخطط التي يتبعها في سبيل تطوير ورفعة الرياضة.

وأشار إلى تحقيق رؤية المجلس من خلال تواجد 4 لاعبين من أندية الشارقة في تجربة احترافية بنادي رايو فاليكانو ومدى تأثير هذا الأمر إيجابياً على سمعة الإمارة عالمياً وعلى الصعيد الإعلامي في إسبانيا بما يعكس أكثر على دور المجلس في مثل هذه المبادرات وفتح الأبواب للاعب الإماراتي في دولة متقدمة كروياً مثل إسبانيا، كما كان هناك تعاون سابق مع نادي ليغانيس ولم تكتمل الفرصة بسبب تأثير جائحة «كورونا».

وتمثل تجربة الرباعي الإماراتي مع نادي رايو فاليكانو بمثابة نقلة كبيرة للإمارة كروياً وإعلامياً وعلى مستوى الشارع الرياضي الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز