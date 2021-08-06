خطة خمسية في حتا لتمكين المدرب المواطن

المصدر: (دبي - علي الظاهري )

يحرص نادي حتا، على إعطاء المدرب المواطن الثقة في مختلف الألعاب، وذلك من خلال خطة واستراتيجية، هدفها تمكين الكفاءات الوطنية في قلعة «الإعصار»، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، مشرف الفريق الأول للكرة، أن العمل جارٍ لتنفيذ توجيهات إدارة النادي، في منح المدرب المواطن الثقة في مختلف المجالات الرياضية في النادي، وثمة خطة إحلال بشكل تدريجي في السنوات الخمس المقبلة.

ليكون المدرب المواطن موجوداً في جميع المراحل السنية على مستوى كل الألعاب، وتشمل كرة القدم وألعاب القوى وكرة الطائرة، باستثناء الفريق الأول للكرة، الذي تحكمه العديد من المتغيرات والظروف، علماً بأن الفريق حالياً، يقوده مدرب مواطن، وهو المدرب سليمان البلوشي، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين الكبار، التحقوا بدورات تأهيلية لإعدادهم مستقبلاً لتولي مهمة التدريب، حيث يتحمل النادي جميع النفقات الخاصة ببرنامج التأهيل والدورات.

كفاءات وطنية

وأضاف البدواوي، لـ «البيان الرياضي»، أن الفريق الأول للكرة، يضم جهازاً فنياً مواطناً، بقيادة سليمان البلوشي، ومساعده مسري عبيد، إضافة إلى المراحل السنية التي تضم العديد من الكفاءات الوطنية الحاصلين على شهادات تدريبية، لافتاً إلى أنهم ماضون على هذا النهج، بما يتماشى مع توجهات مجلس دبي الرياضي في تطوير ودعم المدربين المواطنين، خاصة في ظل وجود تجارب ناجحة، ونماذج مشرفة على مستوى كرة القدم، أبرزهم المدرب عبد الله صقر، والمدرب مهدي علي، والدكتور عبد الله مسفر، والمدرب عبد العزيز العنبري، وغيرها من الأسماء.

وعن تعيين مدير رياضي بعد تقدم راشد عامر باستقالته، من أجل تولي اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، قال إنه لم يتم تعيين أحد إلى الآن، وسيتم اختيار الشخص المناسب في الأشهر المقبلة، بعد أن قبِل مجلس الإدارة اعتذار راشد عامر، بسبب انتقاله إلى اتحاد الكرة، حيث يعتبر خروجه خسارة، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، بما يخدم كرة الإمارات.

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