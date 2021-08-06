الذيد يعسكرفي صربيا أسبوعين

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

أقر مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي في اجتماعه الدوري الذي عقده بمقره في نادي الذيد عن تنظيم معسكر للفريق الأول لكرة القدم في صربيا بهدف تأهيل الفريق وإعداده للموسم الرياضي والمنافسة بجدية.

يأتي ذلك بعد أن أنهى الفريق تحضيراته المكثفة من خلال حصصه التدريبية بقيادة مدرب الفريق الوطني وليد عبيد ومساعده حسن علي البلوشي.

ومن شأن المعسكر الخارجي أن يشكل مرحلة مهمة للاعبين والجهازين الإداري والفني على التأقلم بعد أن تم الانتهاء مؤخراً من التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين والسعي لإعداد خطط متكاملة تناسب حجم التحديات والطموح الكبير من جماهير النادي.

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي أن الفريق الأول لكرة القدم سيغادر إلى صربيا في الثامن من شهر أغسطس ولمدة أسبوعين متواصلين يهدف من خلالها إلى إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية للإعداد للمنافسة المقبلة.

وأشار إلى إصرار مجلس الإدارة على إعداد الفريق رغم جائحة كورونا بالتأهيل المناسب والمباريات الودية وتمكينه من خوض تجربة قوية خارج الدولة للعودة للملاعب المحلية مع انطلاقة الدوري الكروي ليكون الإعداد موازياً لأهداف النادي وجماهيره من صعود نحو مراتب متقدمة في الدوري.

ولفت ابن هويدن أن المعسكر في صربيا سيتم تجهيزه لتوفير أقصى فترات التدريب وإعداد الخطط ورفع لياقة اللاعبين بشكل كبير وإعدادهم بدنياً ونفسياً للموسم الرياضي في ظل ما ينشده النادي من عودة إلى القمة.

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