مذكرة تفاهم بين ناديي الإمارات ورأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

وقع ناديا الإمارات ورأس الخيمة، مذكرة تفاهم، لزيادة التنسيق والتطوير، عبر الأنشطة الرياضية المجتمعية، وتحسين ظروف وبنية ممارسة الأنشطة الرياضية، وتبادل ممارسة الأنشطة والتدريبات، وتتركز مجالات التعاون على تنظيم المباريات الودية، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية، من خلال اللقاءات الرياضية، بما ينعكس على تطوير مستوى اللاعبين والفرق الرياضية والمشاركة في الفعاليات الرياضية للطرف الآخر، أو تنظيم فعاليات مشتركة.

تم توقيع المذكرة بحضور يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وإبراهيم المطوع نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة.

وبحضور كل من وليد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة لنادي الإمارات، وكل من سعيد مصبح، خلف بن عنبر، عارفة الفلاحي، يوسف البلوشي، ناصر النقبي، شيخة آل علي، جمال القرصي، منصور إبراهيم، أعضاء مجلس إدارة النادي، وشركات الكرة والاستثمار والتسويق، وحضر من نادي رأس الخيمة، علي المنصوري، المستشار حسن المرزوقي، عدنان الشحي، عبد الله العبار، شيخة الخاطري، محمد حمادي.

وأكد يوسف البطران، على أهمية مذكرة التفاهم، ودورها الكبير في دعم برامج الناديين، وبما يلبي طموحات جماهير الناديين، والفعاليات الرياضية المجتمعية، وانعكاسها الإيجابي على توسيع نطاق الممارسة الرياضية لكافة شرائح المجتمع.

مشيراً إلى أن المذكرة تؤكد التزام النادي وحرصه على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات والاتحادات الرياضية، والهيئات الحكومية، والأندية الرياضية في الإمارة، وداخل الدولة وخارجها، دعماً لمساعي الخطط التطويرية الرامية إلى تهيئة المناخ الإيجابي للتفاعل الرياضي المجتمعي، والزيارات الميدانية المتبادلة.

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