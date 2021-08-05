«العميد» يبحث مع جماهيره دعم الفريق

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

عقد مجلس التواصل المجتمعي والجماهيري في نادي النصر اجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من ممثلي جماهير العميد لبحث دعم الفريق في الفترة المقبلة والاستعداد للموسم الجديد، وذلك بحضور سعيد العامري، المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، وخلفان السويدي، رئيس المجلس. من جهة أخرى، يخوض فريق الكرة في النصر، آخر تجاربه في معسكر إسبانيا غداً .

ضمن مرحلة الإعداد الثانية في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد، حيث سيواجه في التجربة الرابعة ديبورتيفو ألافيس أحد أندية الدوري الإسباني، ويأمل النصر الخروج من التجربة القوية بمكاسب فنية قبل العودة إلى الوطن 8 الجاري والوقوف على آخر التجهيزات لضربة البداية التي ستجمعه بفريق عجمان على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري الخليج العربي يوم 19 أغسطس الجاري.

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