الوصل وعجمان آخر تجارب الشارقة قبل انطلاقة الموسم

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

تجربة جديدة يخوضها فريق الشارقة في السادسة والثلث من مساء اليوم، في ملعبه باستاد خالد بن محمد أمام فريق الوصل، وهي التجربة قبل الأخيرة للفريق في تحضيراته للموسم الجديد، حيث يخوض تجربته الأخيرة الخميس المقبل أمام عجمان، وتعد تجربة الوصل ضمن المباريات الكبيرة، التي خصصها الجهاز الفني لتقييم الجاهزية الفنية والبدنية أسوة بتجربة الجزيرة الأسبوع الماضي التي فاز بها الشارقة 3-1.

من ناحية أخرى، بدأ المهاجم الكونغولي بين مالانغو «27 سنة» مشواره الجديد مع الشارقة اعتباراً من التدريب، الذي أجراه الفريق، مساء أول من أمس، بمشاركة جميع اللاعبين تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، ووجد مالانغو استقبالاً طيباً من زملائه وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج تدريبي خاص للاعب، للوصول للجاهزية البدنية المطلوبة.

وانتقل مالانغو للشارقة بعقد يمتد 3 مواسم، وهو يعد من أبرز المهاجمين في أفريقيا حالياً؛ حيث بدأ اللاعب مشواره الاحترافي بنادي دون بوسكو الكونغولي قبل أن ينتقل إلى تي بي مازيمبي عام 2016، الذي خاض معه مواسم مميزة، وفاز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في 2017، وحاز لقب هداف البطولة إلى جانب الميدالية الذهبية.

كما لعب مع مازيمبي مباراتي السوبر الأفريقي، وحصل معه على بطولة الدوري الكونغولي، التي كان هدافها موسم 2016-2017، وسجل اللاعب خلال فترته مع مازيمبي 8 أهداف في 12 مباراة، ثم انتقل للرجاء البيضاوي المغربي في صيف 2019، ليقود الفريق إلى الفوز ببطولة الدوري المغربي في الموسم 2019-2020، ثم كرر إنجازه بالفوز بالبطولة الكونفيدرالية مع الرجاء المغربي، ولقب هداف البطولة وخلال مسيرته مع فريق الدار البيضاء شارك في 60 مباراة، سجل فيها 31 هدفاً، كما شارك في 14 مباراة مع منتخب بلاده وسجل هدفين.

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