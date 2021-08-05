عمر: راشد النعيمي زرع التحدي في قضاة الملاعب

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام أن دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة للحكام ولقائه بهم عبر تقنية الاتصال المرئي خلال فترة المعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا، أسهم في رفع الروح المعنوية لقضاة الملاعب، وخلق روح التحدي وتحمل المسؤولية، حيث جاء حديث رئيس الاتحاد بمثابة رسالة واضحة وهي تجديد الثقة بالحكم الإماراتي وقدرته على إدارة المباريات في مختلف البطولات، سواء المحلية أو الخارجية، كما يحفز على العمل بأقصى طاقة للظهور بمستوى متميز خلال إدارة مختلف المسابقات في الموسم الجديد.

التركيز والتميز

وقال نائب رئيس لجنة الحكام: «الآن الكرة في ملعب الحكام، حيث عليهم زيادة التركيز والتميز خلال إدارة المباريات وتحمل المسؤولية، خاصة وأن اتحاد الكرة لم يقصر في دعم قضاة الملاعب وتوفير كل سبل النجاح أمامهم خلال الفترة الماضية.

وجلب مدير إدارة ومدير فني من إنجلترا على مستوى عال من الخبرة والكفاءة، أنا متفائل بشكل كبير بأن حكامنا سيكونون من نجوم الموسم الكروي المقبل، ولعل نجاح جميع الحكام في اختبار اللياقة البدنية بنهاية المعسكر يعزز من تفاؤلنا».

مرحلة ناجحة

وعبر محمد عمر عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى من معسكر الإعداد الخارجي، الذي اشتمل على تدريبات بدنية وتطبيقات عملية ومحاضرات نظرية، تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى «فيفا» الذين تمت الاستعانة بهم خلال هذه الفترة، مثل رئيس لجنة الحكام الصربية ميلوراد ماجيتش الذي سبق وشارك في كأس العالم بالبرازيل 2014، روسيا 2018، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ونهائي كأس أوروبا، كما نجح الحكام في إدارة 5 مباريات ودية لفرق أقامت معسكرها في صربيا خلال تلك الفترة، ومع عودة حكام الفئة الأولى من المعسكر، سيتم تنظيم عدد من الدورات سواء في تقنية الفيديو أو قانون اللعبة خلال الفترة المقبلة، لتكتمل جاهزية الحكام لانطلاقة الموسم الكروي الجديد بداية من 19 أغسطس الجاري.

زيارات ميدانية

وكشف نائب رئيس لجنة الحكام النقاب عن استكمال برنامج الزيارات الميدانية للأندية المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ البرنامج التثقيفي بزيارة لأندية الشارقة والظفرة وعجمان من أجل شرح مستجدات قانون الكرة وتقنية الفيديو، وشرح المتطلبات الخاصة المنطقة الفنية للمدربين، حيث تعتبر من أهم الأماكن داخل الملعب ولا بد أن تتسم بالهدوء والالتزام بما ينعكس على سلوكيات اللاعبين والجماهير خلال المباريات، كما سيكون هناك تعاون مع الأندية والجماهير والإعلام ورابطة المحترفين من أجل توفير بيئة العمل المناسبة لإبراز قدرات وإمكانات قضاة ملاعبنا.

عناصر واعدة

كشف محمد عمر النقاب عن قيام لجنة الحكام بضخ دماء جديدة خلال الموسم المقبل، من قطاع المراحل السنية للتحكيم، حيث يجري الآن إعداد وتجهيز ما يقارب من 10 حكام جدد، للمشاركة مع باقي زملائهم القدامى في إدارة مباريات دوري المحترفين والرديف والأولى، معتبراً أن زيادة عدد الحكام يسهم في خلق روح التنافس القوي.

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