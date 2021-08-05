الحزامي يثني على جهود سفيرنا بإسبانيا

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي خلال لقائه مع ماجد السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسبانيا على دعمه ومتابعته للاعبي أندية الإمارة الباسمة في تجربتهم الاحترافية في نادي رايو فاليكانو.

وأشار عيسى هلال إلى أن المتابعة الدائمة وترحيب سفير الدولة بإسبانيا بهذه الخطوة تمثل دافعاً أكبر واهتماماً يحفز اللاعبين خصوصاً مع جانب التعليم وتعلم اللغة الإسبانية وتوفير الحياة الملائمة لهم مما ينعكس على تقديم أنفسهم بشكل مميز وتذليل جميع العقبات من أجل تتويج هذا الاهتمام بنيل الثقة والحصول على فرصة الاحتراف في الدوري الإسباني كأحد أكبر الدوريات على مستوى العالم.

وأضاف: «ظل السفير يتابع بشكل دائم هذه التجربة للاعبين الأربعة، حيث ينعكس ذلك عليهم بشكل معنوي مميز».

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