«دبي الرياضي» واقتصادية دبي يوحدان الجهود لتعزيز الاستثمار في الرياضة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن مجلس دبي الرياضي و«اقتصادية دبي» عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بينهما لتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي بما يتناسب مع المكانة الدولية المرموقة لدبي كمدينة تدعم الرياضة وتشجع الاستثمار فيها، وجرت مراسم التوقيع أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، ووقعها سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي.

وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور علي إبراهيم نائب المدير العام باقتصادية دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الصناعة والصادرات وخالد المباشري المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات.

وتضمنت مذكرة التفاهم توسيع مجالات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تساهم في تطوير القطاع الرياضي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي وتوسيع مجالات استفادة أفراد المجتمع الممارسين للرياضة والمستثمرين في المجال الرياضي وكذلك منظمي الفعاليات الرياضية المختلفة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار دور مجلس دبي الرياضي في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، وكذلك لتفعيل الجانب الرياضي في منصة «استثمر في دبي» المنصة الرقمية الموحدة لممارسة الأعمال في مدينة دبي التي أطلقتها حكومة دبي بهدف تطوير الجانب الاستثماري في دبي في جميع المجالات وتوفير التسهيلات التي تدعم عمل المستثمرين وتساهم في تحقيق أهدافهم.

كما تتضمن مذكرة التفاهم توحيد الجهود في مجال الرقابة والتفتيش على عمل مراكز التدريب واللياقة البدنية والأكاديميات والفعاليات الرياضية والتي يبلغ عددها أكثر من 400 فعالية وأكثر من 400 مركز لياقة بدنية وكذلك أكثر من 400 أكاديمية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الرياضة، إلى جانب منح التراخيص الفورية لممارسة الأعمال في مجال الرياضة وتنظيم المعسكرات التدريبية والفعاليات الرياضية وتسهيل الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل حدث أو معسكر رياضي.

وتتيح مذكرة التفاهم للطرفين تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات ذات الصلة بالقطاع الرياضي بدبي وقياس مؤشرات النمو والاستفادة منها لوضع خطط وبرامج التطوير في هذا المجال.

وأعرب سامي القمزي عن سعادته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجال تنظيم وتطوير عمل المؤسسات العاملة في المجال الرياضي وتعزيز الاستثمار في الرياضة، بينما أكد سعيد حارب أن الخطوة المشتركة تصب في صالح الاقتصاد الرياضي، خاصة في ظل وجود العديد من المستثمرين في الجانب الرياضي.

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