10 سبتمبر انطلاق موسم الهواة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

يكثف اتحاد الإمارات لكرة القدم جهوده واستعداداته لإقامة قرعة منافسات مسابقات «الهواة» في نهاية الشهر الجاري، حيث ستقام «أونلاين»، نظراً لظروف جائحة كورونا «كوفيد 19»، بمشاركة ممثلي الأندية التي ستشارك في مسابقتي دوري الدرجة الأولى وتصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث ستكون المراسم متميزة وتشهد بعض المفاجآت الإلكترونية.

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات آلية وموعد القرعة بشكل نهائي خلال اجتماعها المقبل برئاسة أحمد بن درويش، إضافة لوضع آلية قرعة تصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومواعيد إقامة أدوار المسابقة ومقترح المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقات «الهواة» مبكراً هذا الموسم بداية من 10 سبتمبر المقبل، وسيشهد دوري الدرجة الأولى زيادة في عدد الفرق المشاركة به، بعد موافقة الجزيرة الحمراء ورأس الخيمة على العودة للمشاركة في منافسات الدوري بعد طول غياب بسبب التحدي المالي في الفترة الماضية، وإعادة بناء الفريق الأول بما يحقق طموحات جماهير الناديين، وبذلك يرتفع عدد فرق دوري الدرجة الأولى إلى 13 فريقاً: «حتا والفجيرة الهابطان من دوري المحترفين والبطائح ودبا الفجيرة ودبا الحصن والعربي والحمرية والتعاون ومصفوت ومسافي والذيد»، ليسهم زيادة العدد في إثراء المسابقة وعودة البريق لها بعد أن شهدت السنوات الماضية انسحاب عدد من الفرق لظروف خاصة بكل منها.

وعلم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة أرجأ إقامة الحفل السنوي الذي يتم خلاله تكريم أفضل مدرب وإداري واللاعبين المتميزين في دوري الدرجة الأولى، من أجل إعادة تقييم وترتيب أوراق هذا الحفل وآلية اختيار أفضل اللاعبين، لتقام على أسس سليمة بعيداً عن عاطفة الشخصيات التي تصوت لمختلف اللاعبين.

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