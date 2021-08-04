رسمياً .. الجزيرة يجدد عقد علي مبخوت حتى 2026

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن الجزيرة تجديد عقد نجمه وهدافه علي مبخوت رسمياً حتى عام 2026 لينهي الجدل الذي دار مؤخراً حول إمكانية رحيل اللاعب لاتحاد جدة، ويقطع الطريق أمام محاولات الحصول على خدمات اللاعب، وتمسك "فخر أبوظبي" بهدافه.

وجاء العقد الجديد الذي وقع عليه اللاعب اليوم لمدة 4 سنوات إضافية، إذ ينتهي العقد الحالي في الموسم المقبل، وليستمر مبخوت (30 عاماً) في صفوف الجزيرة حتى عام 2026.

ويعد مبخوت موهبة استثنائية في كرة القدم الإماراتية، ونجح في إثبات وجوده كهداف من العيار الثقيل منذ تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالجزيرة موسم 2008-2009، حيث يعد ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي برصيد 171 هدفاً في 234 مباراة في دوري الخليج العربي، خلف فهد خميس نجم الوصل السابق، وأحرز لقب هداف الدوري في أكثر من موسم آخرها الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، فضلاً عن أهدافه مع المنتخب الوطني كأفضل هداف للأبيض على مدار تاريخه.

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