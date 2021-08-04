ولي عهد رأس الخيمة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي الثقافي برئاسة سالم سلطان بن ثاني الدرمكي وذلك بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة العليا لنادي الرمس الرياضي الثقافي وعلى القرار رقم 3 لسنة 2017.

ونص القرار رقم 21 لسنة 2021على عضوية كل من هزاع ابراهيم المنصوري وعبدالله أحمد علي الطنيجي وعادل جاسم لحبيشي النعيمي وجاسم محمد كاسين ومنذر على المزكي ومحمد سعيد المنصوري ومني محمد التاجر وأسماء محمد الشحي وجاسم موسى الطنيجي وعلى عبدالله ناصر الطنيجي.

وحسب القرار يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بناء على طلب الرئيس وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.. و يتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة النادي ونشاطاته والمصادقة على ميزانيته السنوية كما يرفع تقاريره إلى رئيس النادي.

ويستمر المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخه كما يستمر بعد انتهاء مدة عضويته بأداء مهامه إلى أن يتم تشكيل مجلس ادارة جديد أو تجديد مدة عضويته ..ويلغى أي قرار سابق إلى الحد الذي يخالف فيه أحكام هذا القرار ويسري مفعوله من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة .

وتقدم سالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمى رئيس النادي وذلك على الثقة الغالية في أعضاء المجلس .. مؤكدا استكمال ومواصلة مسيرة النادي والعمل الدؤوب على إبراز وتحقيق أفضل الإنجازات والازدهار لخدمة أبناء مدينة الرمس والمناطق المجاورة وتفعيل الدور الرياضي والثقافي لمواكبة التحديدات والتطوير.

ومن المنتظر عقد الاجتماع الأول بعد التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الإدارة لتوزيع الحقائب الإدارية والمهام .

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