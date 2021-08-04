الحزامي يزور رباعي الشارقة في إسبانيا

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن تجربة الاحتراف للاعبي أندية الإمارة الباسمة في الخارج تمثل فرصة وحلماً لأي لاعب من أجل رفع راية الرياضة بشكل عام وعلى مستوى الإمارة بشكل خاص، لما يتوافر من اهتمام ودعم يجعل الرياضة بالإمارة في مكانة كبيرة وتنعكس على الأندية ولاعبيها وتطورهم.

جاء ذلك خلال زيارة الحزامي اللاعبين الأربعة المحترفين في إسبانيا وهم أحمد سرور وعبد الرحمن جمعة «نادي الشارقة الرياضي» وخالد سالم «نادي خورفكان» وأحمد النقبي «نادي اتحاد كلباء»، حيث يخوضون حالياً فترة اختبار لمدة أسبوعين مع نادي رايو فايكانو، أحد أندية الليغا الإسبانية، ويعد من الأندية المعروفة على مستوى دوري الدرجة الأولى بإسبانيا.

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