68 حكماً جاهزون لانطلاقة الموسم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

يصل إلى دبي اليوم قضاة الملاعب من فئة الدوليين والدرجة الأولى بعد انتهاء معسكر إعدادهم الخارجي، والذي أقيم في صربيا، فيما بدأت المرحلة الثانية من معسكر الإعداد لحكام الدرجة الثانية والمواهب، بعد وصولهم إلى صربيا أول من أمس، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد، وشهد المعسكر مشاركة 68 حكماً ومساعداً من حكام الفريق الأول الذي سيديرون مباريات مختلف المسابقات الخاصة بالفريق الأول وهي دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى وكأس رئيس الدولة إلى جانب المشاركات الخارجية للحكام الدوليين.

وحقق معسكر صربيا نجاحاً كبيراً على المستوى البدني، إضافة للمحاضرات النظرية التي أقيمت تحت إشراف نخبة من المحاضرين المختارين والمعتمدين لدى الفيفا.

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