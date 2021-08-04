مطر.. الغائب الحاضر عن قائمة «الأفضل»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أثارت اختيارات رابطة المحترفين للمرشحين لجوائز الأفضل في الموسم الماضي 2021 - 2020 الجدل بين أوساط جمهور كرة القدم، وبالأخص فيما يتعلق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي التي خلت من لاعبين اعتبرهم الجمهور يستحقون التواجد في القائمة قياساً بما قدموه من مستوى خلال الموسم الأخير.

وأعرب جمهور عن استيائه من خلو قائمة المرشحين لأفضل لاعب إماراتي من اسم نجم وقائد الوحدة المخضرم إسماعيل مطر بعد المستوى المتميز الذي قدمه في الموسم الماضي رغم بلوغه الـ 37 من العمر، كونه لا يزال يقدم عطاءً كبيراً مع فريقه، إذ كان الموسم الأخير واحداً من أفضل مواسم الأسطورة الإماراتية.

وتصدر اسم إسماعيل مطر مواقع السوشيال ميديا وحل «تريند» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نتيجة عدم اختياره ضمن المرشحين للجائزة، خصوصاً من جانب جمهور الوحدة الذي عبّر عن استغرابه ودهشته من عدم تواجد نجم الكرة الإماراتية ضمن المرشحين، مشيرين إلى أن «سمعه» كان أحد أبرز اللاعبين خلال الموسم الماضي ليس فقط بناءً على المستوى الفني والمهاري العالي الذي ظهر عليه، ولكن نظراً أيضاً للأرقام التي حققها على مدار الموسم وبالتحديد في دوري الخليج العربي.

ولعب إسماعيل مطر 23 مباراة في دوري الخليج العربي، الموسم الماضي، وساهم مع الوحدة في 19 هدفاً، إذ سجل 7 أهداف في ثاني أكبر حصيلة من الأهداف يسجلها في عهد الاحتراف، إضافة إلى تصدره قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري بـ 12 صناعة، وبـ47 تمريرة مؤثرة بفارق 10 تمريرات عن ضياء سبع محترف النصر، ومنافسته على جائزة أفضل هدف، في الوقت الذي ربط البعض بين عدم اختيار مطر للقائمة بعدم نجاح الوحدة في تحقيق أي بطولة محلية في الموسم الماضي.

وبحسب ترشيحات الرابطة، يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي كل من: عبدالله رمضان، علي مبخوت، وخليفة الحمادي (الجزيرة)، عبد العزيز هيكل (شباب الأهلي)، عبد السلام محمد وماجد راشد (اتحاد كلباء)، فابيو ليما (الوصل)، سهيل النوبي وسلطان الشامسي (بني ياس) وشاهين عبد الرحمن (الشارقة).

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