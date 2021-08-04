العاجل مديراً لفريق الإمارات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

عين مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات عبد الله علي العاجل مديراً للفريق الأول، وهو الذي يعد من الكفاءات المميزة وكان لاعباً في فريق الكرة سابقاً، قبل أن يتوجه للتحكيم بعد اعتزاله اللعب ليصل إلى الشارة الدولية.

وكان أحد حكام النخبة في دولة الإمارات. ويعرف عن العاجل الكفاءة، ويشهد له الجميع بعمله الجاد والدؤوب في مجال التسيير والتدبير، وهو امتداد لنجاح أبناء العاجل، وقد باشر عمله رفقة الجهاز الفني والطبي واللاعبين مطلع هذا الأسبوع، وتمنت إدارة شركة كرة القدم له التوفيق والنجاح مع الفريق الأول وتحقيق النجاحات.

من جانبه، توجه العاجل بالشكر والتقدير لإدارة شركة كرة القدم على اختياره مديراً للفريق الأول، حيث يتطلع لتحقيق الإضافة وخدمة النادي الذي نشأ فيه متمنياً للفريق التوفيق هذا الموسم لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير.

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