كارتابيا يرحل عن شباب الأهلي بداعي الإصابة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجَّه الأرجنتيني كارتابيا، لاعب فريق شباب الأهلي، بالشكر إلى إدارة "الفرسان"، عبر حسابه في "تويتر"، على الفترة التي قضاها مع الفريق، والتي تكللت بالعديد من الإنجازات، وذلك بعد انتهاء ارتباطه بالنادي نتيجة الوصول إلى طريق مسدود بينه وبين إدارة النادي.

وعلم "البيان الرياضي" من مصدر مطلع أن خروج اللاعب من حسابات النادي جاء بسبب عدم اجتيازه للفحوصات الطبية وحاجته لإجراء عملية جراحية قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

كما علم "البيان الرياضي" أن وكيل أعمال كارتابيا عرض اللاعب على أكثر من نادي، إلا أنها صرفت النظر عن التعاقد معه للسبب ذاته.

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