27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر صربيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، القائمة النهائية لمنتخبنا المقدمة من الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب، للمعسكر الخارجي في صربيا من 6 إلى 13 الجاري، ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد «الأبيض» لخوض منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، لحساب المجموعة الأولى التي تضم الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا ولبنان.

وضمت القائمة 27 لاعباً، وهم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبد الرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبد الله حمد، عبد الله رمضان، ماجد حسن، عبد الله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، محمد جمعة، علي صالح، علي مبخوت وتيغالي. من ناحية أخرى، أعلنت رابطة المحترفين، قائمة المرشحين لجوائز موسم 2020 ـ 2021، الذين يستمر التصويت على اختيارهم حتى 5 الجاري، ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، كل من:

عبد الله رمضان، علي مبخوت، وخليفة الحمادي «الجزيرة»، عبد العزيز هيكل «شباب الأهلي»، عبد السلام محمد وماجد راشد «كلباء»، فابيو ليما «الوصل»، سهيل النوبي وسلطان الشامسي «بني ياس»، وشاهين عبد الرحمن «الشارقة»، وانحصرت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، بين تولاني سيريرو وكوسانوفيتش «الجزيرة».

وايفكوفيتش ونيكولاس خمينيز وسواريز وبيدرو «بني ياس»، ريان مينديز وتوزي «النصر»، دودو «خورفكان»، وكارتابيا «شباب الأهلي»، ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب، كل من مهدي علي «شباب الأهلي»، كايزر «الجزيرة»، إيسايلا «بني ياس»، عبد العزيز العنبري «الشارقة» وداسيلفا «وكلباء». فيما يتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، كل من فهد الظنحاني «بني ياس»، عادل الحوسني «الشارقة»، جمال عبد الله «كلباء»، علي خصيف «الجزيرة».

وماجد ناصر «شباب الأهلي». وتنحصر المنافسة على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، بين: ماجد راشد «كلباء»، أحمد الحمادي «الظفرة»، حسين مهدي «النصر»، علي صالح «الوصل»، وخالد سالم «حتا». ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، كل من: جيسوس «شباب الأهلي»، بيمينتا «الوحدة»، أحمد أبوناموس «بني ياس»، جلوبر ليما «النصر»، عمر تراوري ومحمد ربيع «الجزيرة»، لوان بيريرا «الشارقة»، بريان راميريز «حتا»، موفتاو أولابي ومحمد مصطفى «الفجيرة».

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