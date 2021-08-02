«العميد» بطل الكأس الخيرية في إسبانيا

المصدر: (متابعة - علي الظاهري)

توج فريق النصر بطلاً لكأس «ألفونسو جارسيا زاباتا» الخيرية في إسبانيا بفوزه على فريق أغيلاس 2 - 1 أول من أمس، ضمن معسكر الإعداد الخارجي لـ «العميد»، سجل هدفي النصر جلوبير ليما وضياء سبع في الدقيقتين 7 و 12، وذهب ريع المباراة لصالح جمعية مرضى الزهايمر وبعض الجمعيات الخيرية الأخرى من خلال بيع تذكرة المباراة بقيمة 10 يورو.

تشكيلة أساسية

دفع مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز بتشكيلة أساسية ضمت: الحارس عبد الله التميمي، محمود خميس، عبد الله ناصر، جلوبير ليما، حمد جاسم، طارق أحمد، مهدي عبيد، توزي، مينديز، ضياء سبع، وعبد الله أنور. وتعتبر التجربة هي الثالثة لـ «العميد» بعد مباراتيه أمام الرائد السعودي وقرطاجنة، ويلعب الفريق أمام فريق ديبورتيفو ألافيس الخميس المقبل قبل عودته إلى الوطن 9 الجاري.

من جهة أخرى، دشن فريق النصر تحت 19 سنة تدريباته استعداداً للموسم الجديد تحت إشراف الجهاز الفني الجديد، بقيادة المدير الفني الإسباني روبن دي لاريد لاعب منتخب إسبانيا وفريقي ريال مدريد وخيتافي سابقاً، ويضم الجهاز الإداري إسماعيل معروف مدرباً مساعداً وعلي حسين مدرب حراس المرمى وأحمد خادم مديراً للفريق.

ورحب نادي النصر عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي بالمدرب الإسباني، ونشر فيديو يتضمن أبرز لقطات في مسيرته كلاعب، واستقباله من عادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة الكرة المشرف على الأكاديمية.

ويملك دي لاريد رخصة التدريب A من الاتحاد الأوروبي، وتولى منصب المدير الرياضي للاتحاد الإسباني، ودرب فريق الشباب في نادي ريال مدريد وخيتافي، وحقق عدة إنجازات كلاعب، حيث توج مع المنتخب الإسباني بكأس أمم أوروبا عام 2008، ولقب الدوري الإسباني 2006 - 2007 مع ريال مدريد، وكأس السوبر عام 2008 مع «الملكي»، إضافة إلى كأس الملك 2007-2008 مع خيتافي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز