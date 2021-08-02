إبراهيم القناص: النجومية تنتظر أبطال العرب في الكاراتيه

المصدر: طوكيو - د ب أ

أكد الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، عضو الاتحاد الدولي للعبة، أن بوابة النجومية الأولمبية تنتظر أبطال العرب في طوكيو حيث الظهور الأول للعبة أولمبياً على مستوى الكبار بعد أن ظهرت على مستوى الشباب في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة بالأرجنتين «بوينس آيرس 2018».

وتنطلق منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية الخميس المقبل حيث تشهد مشاركة عربية تتمثل في السعودي طارق حامدي «فوق 75 كلغ» والأردني عبدالرحمن مصاطفه «تحت 67 كلغ» والمصري عبدالله ممدوح «تحت 75 كلغ»، والجزائرية لمياء مطوي «فوق 61 كلغ»، والمصرية جيانا فاروق «تحت 61 كلغ»، والمصرية فريال أشرف «فوق 61 كلغ»، والمصرية رضوى السيد «تحت 55 كلغ»، والكويتي محمد الموسوي في منافسات الكاتا، والمصري علي الصاوي «تحت 67 كلغ، والمغربية ابتسام صديني»تحت 61 كلغ،ويشارك السوري وائل صهيب في منافسات الكاتا تحت العلم الأولمبي.

وأوضح القناص أن الظهور العربي لن يكون شرفياً رغم شراسة المنافسة وقال: أبطال العرب تمرسوا على المنافسات الدولية وخطفوا الميداليات في البطولات العالمية وتصنيفهم الدولي متميز ولذلك ننتظر أن يكتبوا التاريخ في طوكيو.

وأضاف:نجحت جهود الاتحاد الدولي للعبة في إدراج لعبة الكاراتيه أولمبيا،لتحقيق أعلى معدلات الظهور العالمي للاعبين واللاعبات ولتجسيد شعبية اللعبة وتاريخها الكبير، وسيكون الاتحاد العربي داعماً ومسانداً لكل ممثلي العرب في طوكيو نحو تحقيق الإنجازات المنتظرة.

توابع: أشكر زملائي في مجلس إدارة اتحاد اللعبة والاتحادات العربية على ما يبذلونه من جهد كبير لتطوير اللعبة التي وصلت لتكون رائدة على المستوى الدولي بالأرقام وموعدنا مع منصات التتويج.

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