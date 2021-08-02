شراكة رياضية تربوية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

اتفق نادي الإمارات والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة لتوفير منح دراسية للاعبي النادي المميزين علمياً ورياضياً وتبادل التدريب الميداني بين الجهتين بجانب تبادل استخدام المرافق الرياضية والفعاليات والأنشطة،وتهدف الاتفاقية لتعزيز الجهود بين الجانبين حتى يصبح النادي نموذجاً للأندية الناجحة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد نادي الإمارات برئاسة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، إلى الجامعة الأمريكية برأس الخيمة وكان في استقبال الوفد البروفيسور حسن العلكيم رئيس الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية.

وضم وفد النادي كلاً من سعيد مصبح، يوسف البلوشي، ثاني الشحي، شيخة آل علي أعضاء مجلس الإدارة،وثمن البطران الشراكة،والتي تأتي في إطارالحرص على تطبيق المسؤولية الاجتماعية والتي يعد النادي سباقاً في تنفيذها،بجانب سعيه لبلوغ أعلى معايير العمل الرياضي والإداري من أجل تعزيز المشاركة في مجموعة من المبادرات.

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