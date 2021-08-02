برنامج حافل لمنتخب السودان في معسكر دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

كشف اتحاد الكرة عن الترتيبات الخاصة باستضافة معسكر المنتخب السوداني الذي ينطلق 20 الجاري في دبي، حيث تم إعداد برنامج حافل للمعسكر من خلال وضع بروتوكول صحي للمحافظة على سلامة أعضاء البعثة السودانية ، إضافة لتجهيز الملاعب الخاصة بالتدريبات والمباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السوداني، وجميع الأمور التي يحتاجها في فترة التحضير.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده اتحاد الكرة أمس مع نظيره السوداني في مقره بدبي، وتم الكشف خلال المؤتمر عن الطاقم الجديد الذي سيظهر به المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2022، وهو هدية من اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما يخوض المنتخب السوداني مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى 22 الجاري والثانية 26 منه، على ملاعب نادي النصر، أمام نظيره النيجري.

تعزيز

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن مبادرة استضافة معسكر المنتخب السوداني تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين الشعبين الإماراتي والسوداني، خصوصاً وأن الجالية السودانية تلعب أدواراً كبيرة في الإمارات بمختلف الصعد تحديداً على الجانب الرياضي، وقال: اللاعبون السودانيون لديهم بصمة واضحة في تطور كرة الإمارات منذ بداية التأسيس، ونود من خلال استضافة معسكر المنتخب السوداني، إعادة سيناريو نجاح كلاسيكو الكرة السودانية الذي جمع بين الهلال والمريخ في نوفمبر 2018، باستاد محمد بن زايد.

وأضاف: قمنا بتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها المنتخب السوداني لكي يحقق أكبر فائدة من المعسكر.

إشادة

وأشاد حسن برق نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني، بالدعم الكبير الذي يجده المنتخب السوداني، من قيادة دولة الإمارات واتحاد الكرة، وتقدم بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على توجيهاته السامية بتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجها المنتخب السوداني، وقال: هذه المبادرة ليست غريبة على الإمارات التي تقدم الكثير للأشقاء والأصدقاء في كل المجالات. وتابع: المنتخب السوداني سيحقق فوائد كبرى من معسكر دبي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة على مستوى تصفيات المونديال وكأس العرب «فيفا» ، وقال: توفرت لمعسكر دبي جميع ظروف النجاح من خلال تلبية جميع المتطلبات التي يحتاجها المدرب الفرنسي فليود، وستنعكس الفوائد إيجابياً على مستوى المنتخب مستقبلاً.

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