16 أغسطس حفل جوائز «المحترفين 20 - 21»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم التصويت على جوائز رابطة المحترفين للموسم 2020-2021، يستمر حتى 5 الجاري تمهيداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، ثم الفائزين في حفل يقام 16 الجاري ، وتنقسم فئات الجوائز إلى 3 فئات ،وهي جوائ حسب التصويت وتشمل الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، ولأفضل لاعب أجنبي، القائد، لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، القفاز الذهبي لأفضل حارس ، وأفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف وأفضل منصة رياضية إلكترونية، بالإضافة إلى الجائزة المستحدثة وهي الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، وتضم الفئة الثانية جوائز مبنية على الإحصائيات وتشمل فريق الأحلام، جائزة الحذاء الذهبي للهداف ، جائزة الحذاء الفضي لهداف تحت 21 عاماً وجائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا، فيما تشمل جوائز وفق المعايير، جائزة أفضل نادٍ محترف لمن يستوفي معايير نظام ترخيص الأندية و معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

وأكدت الرابطة أن التصويت سيتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيقات الرابطة على الهواتف الذكية، بمشاركة مفتوحة أمام ممثلي الأندية.

من ناحية اخرى اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين في اجتماعه «عن بُعد»، برئاسة عبدالله الجنيبي تعديلات لائحة تراخيص الأندية لدورة 2022 - 2023، وتم مناقشة تحضيرات انطلاق الموسم الجديد.وعبرمجلس الإدارة، عن تقديره لشركات الكرة في الأندية، لجهودها في تجهيز فرقها ،وإعداد الملاعب والمنشآت وتوفير فرق عمل وفق المواصفات والمعايير اللازمة لضمان جودة المسابقات وتم خلال الاجتماع اعتماد صرف توزيعات شركات الكرة المحترفة للموسم الأخير.

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