الإسباني جالان يحاضر قضاة ملاعب الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

افتتح عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات أمس الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وحكام كرة قدم الصالات والتي يشارك فيها 30 من المقيمين والحكام،ويحاضر فيها الخبير الدولي الاسباني بدرو جالان مسؤول التحكيم في كرة الصالات بالاتحاد الدولي «فيفا».

ووجه جاني الشكر إلى جالان وإلى مشرف التحكيم للعبة وإلى جميع حكام كرة الصالات الذين يقدمون عملاً مميزاً. حضر الافتتاح حمد بن حنيفه عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، وعبدالله الشحي عضو اللجنة ومشرف حكام الصالات، وشهاب العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات.

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