68 حكماً يستعدون في معسكر صربيا

المصدر: بلغراد - البيان الرياضي

يستعد 68 حكماً ومساعداً في المعسكر الخارجي في صربيا قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد، واختار اتحاد الكرة هذه المجموعة للمشاركة في المعسكر لتجهيزهم بدنياً وفنياً لإدارة مباريات مختلف المسابقات الخاصة بالفريق الأول، وهي دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وزار الحكم المونديالي الصربي ميلوراد ماجيتش، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الصربي لكرة القدم المعسكر وقدم مجموعة من النصائح والتوجيهات للحكام، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم، وسبق لماجيتش المشاركة في كأس العالم بالبرازيل 2014، روسيا 2018، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ونهائي كأس أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز