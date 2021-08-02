الوحدة يخطّط لتنظيم «ودية رباعية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يخطط نادي الوحدة لتنظيم بطولة ودية بمشاركة 4 فرق في إطار استعداداته لخوض الموسم الكروي الجديد المقرر انطلاقه 19 الجاري.

ومن المنتظر أن تقام البطولة الودية على استاد آل نهيان بمشاركة أندية من الدولة «تحدد لاحقاً»، إضافة إلى إمكانية مشاركة ناد من البحرين، وستتحدد تفاصيل المباريات الودية وموعدها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخاض الوحدة معسكراً خارجياً في مدينة اليكانتي الإسبانية لعب خلاله 3 مباريات ودية، حيث تعادل سلبياً مع قرطاجنة الإسباني، وفاز على جامعة اليكانتي 18-0، وخسر من فوينلابراد 2-1، ثم بدأ الأسبوع الماضي المرحلة الثانية بتدريبات يومية على ملعبه بأبوظبي.

في سياق متصل انتظم راشد مهير في تدريبات الوحدة الجماعية بعد أن انضم منذ نهاية الموسم الماضي للخدمة الوطنية.

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