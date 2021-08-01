النصر يكسب المباراة الخيرية أمام أغيلاس

المصدر: متابعة-علي الظاهري

فاز فريق النصر بهدفين مقابل هدف على فريق أغيلاس أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا في المباراة الخيرية والتي أقيمت مساء اليوم ضمن معسكر الإعداد الخارجي لـ "العميد"، سجل هدفي النصر جلوبير ليما في الدقيقة السابعة و ضياء السبع في الدقيقة 12.

وكانت الأبواب مفتوحة أمام الجماهير لحضور المباراة التي ذهب ريعها لصالح جمعية مرضى الزهايمر إلى جانب بعض الجمعيات الخيرية الأخرى من خلال بيع تذكرة المباراة بقيمة 10 يورو للجمهور.

دفع مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز بتشكيلة أساسية ضمت الحارس عبدالله التميمي، محمود خميس، عبدالله ناصر، جلوبير ليما، حمد جاسم، طارق أحمد، مهدي عبيد ،توزي، مينديز، ضياء السبع وعبدالله أنور.

وتعتبر التجربة هي الثالثة لـ "العميد" بعد أن جمعته المباراة الأولى بفريق الرائد السعودي وفريق قرطاجنة في التجربة الثانية، وسيتبقى أمامه مباراة واحدة أمام فريق ديبورتيفو الافيس يوم الخميس المقبل قبل شد الرحال إلى الوطن يوم 9 من شهر أغسطس الجاري.

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