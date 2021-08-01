أحمد سعيد: بني ياس يحسم ملف المهاجم الأجنبي قريباً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد أحمد سعيد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس، المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن ملف المهاجم الأجنبي سيتم حسمه قريباً، مشيراً إلى أن اختيار لاعب بمواصفات الهداف يحتاج إلى التأني والدقة.

ويسعى بني ياس للتعاقد مع رأس حربة لدعم هجوم الفريق الأول لتعويض رحيل البرازيلي جواو بيدرو الذي لعب مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الظفرة وانتقل إلى نادي الوحدة بعقد لمدة موسمين، في الوقت الذي ربطت تقارير مغاربية بمفاوضات بني ياس مع لاعب الوداد المغربي أيوب الكعبي، من أجل الحصول على خدمات الهداف المغربي.

مواهب

وأكد أحمد سعيد في تصريحات لموقع النادي إن شركة كرة القدم تضع في عين الاعتبار مواهب أكاديمية الكرة، وأنهم خير رافد للفريق الأول خلال السنوات المقبلة، وتطرق إلى تحضيرات الفريق خلال المعسكر الإعدادي للتجهيز للموسم المقبل، مؤكداً أن المباريات الودية ليست مقياساً للعمل خلال فترة الإعداد، وقال: فوز «السماوي» في مبارياته الودية أمر إيجابي ولكنه ليس بالمقياس، ونحن نريد مواصلة العمل ولدينا لاعبون مميزون وقادرون على الظهور بأفضل المستويات وتحقيق الطموحات والآمال.

وأشاد أحمد سعيد بالمدير الفني الروماني دانييل إيسايلا الذي نجح في قيادة الفريق لوصافة دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وقال: نحن محظوظون بتواجد المدرب الروماني والذي تمكن من الحفاظ على شكل الفريق ومنظومة العمل، ما يبشر بأننا قادرون على خلق فريق قادر على التميز في الاستحقاقات المقبلة. وكان بني ياس فاز على اتحاد كلباء في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس بالملعب الفرعي باستاد الشامخة بهدف نظيف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز ضمن المرحلة الثانية للإعداد، كما فاز الفريق على الشارقة في أولى ودياته بهدف سهيل النوبي في معسكر الفجيرة.

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