«العميد» يخوض مباراة خيرية في إسبانيا اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، مباراة خيرية اليوم أمام فريق أغيلاس ضمن معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا، ويذهب ريع المباراة لصالح جمعية مرضى الزهايمر إلى جانب بعض الجمعيات الخيرية الأخرى من خلال بيع التذكرة الواحدة لحضور المباراة بقيمة 10 يورو، والتجربة هي الثالثة لـ «العميد» في معسكر إسبانيا بعد أن واجه فريقي الرائد السعودي وقرطاجنة.

وواصل الفريق تدريباته بمعنويات عالية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دياز استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يدشنه «العميد» بمواجهة فريق عجمان على ملعب الأخير في الجولة الأولى من مسابقة دوري الخليج العربي يوم 19 أغسطس المقبل.

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