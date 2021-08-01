12 صفقة تجهز كلباء للموسم الجديد

المصدر: دبي - علي الظاهري

يستعد فريق اتحاد كلباء للموسم الكروي الجديد بقوة بعد نجاحه في إكمال عدد من الصفقات المميزة مع 12 لاعباً على مستوى المحترفين الأجانب والمواطنين إضافة إلى اللاعبين المقيمين، حيث حسم «النمور» ملف المحترفين الأجانب بالتعاقد مع 3 محترفين أجانب هم لاعب الوسط الدولي البيروفي ويلدر كارتاجينا لمدة موسمين، والدولي المجري رولاند فارغا قادماً من نادي إم تي كيه بودابست المجري وضم نجم بوخوم الألماني اللاعب النمساوي روبورت زلاي فيما فضلت إدارة النادي استمرار التوغولي مالابا مع الفريق للموسم الثالث على التوالي.

وتعاقدت شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء مع 3 لاعبين سيتم قيدهم في خانة المقيمين، هم المغربي أنيس كريمي ومواطنه أيمن رشوق والأرجنتيني راميريز من نادي حتا.

وعزز كلباء صفوفه بـ 6 لاعبين مواطنين، هم النجم الدولي السابق المدافع مهند سالم العنزي قادماً من نادي العين بنظام الإعارة، والحارس جمال الحوسني معاراً من شباب الأهلي، وخالد الزري من نادي عجمان، ومحين خليفة قادماً من الشارقة، وثنائي الدفاع عبدالله المطروشي وأحمد مال الله من الفجيرة إضافة إلى تجديد عقد داوود علي، وتجديد إعارة أحمد جشك من نادي شباب الأهلي. ويتطلع اتحاد كلباء إلى مواصلة عروضه المميزة في الموسم المقبل بعد أن نجح في تقديم مستوى مميز قاده إلى إنهاء مسابقة دوري الخليج العربي في المركز الثامن بالموسم الماضي.

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