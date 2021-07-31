اتحاد الكرة يطلق مخيماً صيفياً لرعاية المواهب الصغيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد الكرة، أمس، مبادرة المخيم الصيفي الافتراضي، من 8 - 12 الجاري، وخصص للصغار من 12 إلى 15 سنة، ويتضمن تمارين بدنية، ومحاضرات تثقيفية وألعاباً ترفيهية، ويمتد تسجيل المشاركين حتى 5 الجاري.

وقال إبراهيم الحمادي رئيس اللجنة: نستهدف رعاية المواهب الصغيرة، وبناء مستقبل واعد في مجال كرة القدم، وغيرها من الأنشطة الرياضية، والمساهمة في ترسيخ أهداف اتحاد الكرة، عبر مبادرات منوعة، وسيتم دعوة العديد من الرياضيين المعروفين للمشاركة في المخيم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز