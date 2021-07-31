الكولومبي مينا يقود عجمان للفوز في صربيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي عجمان على جيدنستفو ستارا بازوفا الصربي بهدف دون رد سجله المهاجم الكولومبي الجديد يورليز مينا، الذي شارك للمرة الأولى مع الفريق بعد 48 ساعة من انضمامه لمعسكر صربيا.

وخاض عجمان المباراة بتشكيلة غلب عليها اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الفيحاء السعودي، وضمت كلاً من يوسف البلوشي في حراسة المرمى، أحمد عيسى، ايمانويل، سعيد سليمان، سعود سعيد، عمار الكعبي، محمد صالح، طارق الخديم، عبدالله عبد العزيز وحميد عبدالله.

وأوضح محمد حسين إداري فريق عجمان أن التجربة الثانية كانت فرصة للجهاز الفني بقيادة المدرب غوران للدفع بجميع اللاعبين البدلاء لقياس جاهزيتهم البدنية، وقال :الكولومبي مينا قدم نفسه بشكل جيد من ناحية الجاهزية وبرزت إمكانياته الفنية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى جيد ومطمئن، وقال : المدرب غوران عمل على التدرج في المباريات الودية مع الفرق الصربية.

حيث يعتبر فريق جيدنستفو من فرق الوسط في صربيا على أن تكون المباراة المقبلة مع أحد الفرق الكبيرة، وقال : البرنامج المعد يشتمل على 4 مباريات على الأقل مع فرق صربية مع تدريبات صباحية ومسائية ويخوض الفريق كل مباراة بتشكيلة مختلفة.

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