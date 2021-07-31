برنامج إعداد للثنائي البرازيلي والكونغولي في الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

وضع الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة بقيادة المدير الفني الوطني عبد العزيز العنبري برنامجاً خاصاً لإعداد الثنائي الأجنبي الجديد، البرازيلي بيرنارد والكونغولي مالانغو اللذين لم يشاركا في مباراة الفريق الودية أول من أمس أمام الجزيرة والتي كسبها الشارقة بنتيجة 3-1.

وأثنى أحمد مبارك مدير الفريق على تحضيرات الشارقة في خورفكان والشارقة، وقال: فضلت إدارة النادي بعد التشاور مع الجهاز الفني إقامة معسكر تحضيري محلي اختارت له مدينة خورفكان بعد التجربة الناجحة بالموسم الماضي.

حيث أقام الفريق معسكره في المدينة نفسها وركز فيه الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية عند اللاعبين، من خلال التدريبات البدنية المكثفة قبل أن يخوض مباراة ودية أمام بني ياس وعاد بعدها للشارقة لقضاء عطلة عيد الأضحى.

وأضاف: لعبنا بعد العيد مباراتين وديتين باستاد خالد بن محمد أمام خورفكان والجزيرة، وتبقت للفريق 3 مباريات ودية سيقوم الجهاز الفني بالعمل على تنفيذ خططه الفنية خلالها.

التزام

ووجه مبارك شكره للاعبين على الالتزام الفني والإداري مما انعكس على نجاح الفترة السابقة من المعسكر والوصول إلى مستوى إيجابي في اللقاءات الودية.

وكشف عن سبب عدم مشاركة الثنائي المحترف برنارد ومالانغو في مباراة الجزيرة وقال: فضل الجهاز الفني إراحة مالانغو بعد مشاركته المتواصلة مع فريقه السابق، على أن يبدأ تدريباته الأسبوع المقبل، بينما يخوض بيرنارد تدريبات خاصة باللياقة، وسيكون جاهزاً للقاء الودي المقبل.

وشكر أحمد مبارك جمهور الشارقة على مساندته المتواصلة في وسائل التواصل الاجتماعي ورفع معنويات اللاعبين، وقال: نفتقد جمهورنا، ونتمنى تواجدهم على المدرجات قريباً، لأنهم يشكلون قوة إضافية للفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز