الوحدة يضم الإسباني خوسيه أنخيل رسمياً لمدة موسمين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها رسمياً مع الإسباني خوسيه أنخيل خورادو (29 عاماً) بعقد لمدة موسمين حتى 2023، ليكمل عقد الرباعي الأجنبي في صفوف بجانب السوري عمر خريبين والبرازيلي جواو بيدرو والكوري الجنوبي لي ميونغ.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للوحدة مساء أمس، الخميس، عقب اجتيازه الفحوصات الطبية، إذ من المقرر انتظامه في تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ويلعب خورادو الذي سيرتدي الرقم 32 مع الوحدة في خط الوسط وسبق له اللعب لأندية الميريا الإسباني وشريف المولدوفي وبودو النرويجي، وجاء التعاقد معه بطلب من المدير الفني الهولندي هينك تين كات الذي تابع اللاعب خلال مشاركته مع فريقه قرطاجنة في الودية أمام الوحدة خلال المعسكر الخارجي استعداداً للموسم المقبل.

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