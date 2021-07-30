الظفرة يضم سيف الحارثي ويجدّد لبنجامين

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الظفرة، مع الظهير الأيسر سيف الحارثي «22 عاماً»، في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي العين، في ثاني صفقات الفريق، استعداداً للموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد علي.

ونجحت شركة الكرة بالنادي، في تجديد عقد لاعب الوسط الغاني بنجامين أيم (21 عاماً)، والذي يلعب في مركز الوسط في فئة المقيمين، حتى عام 2025، وكان اللاعب انضم للظفرة في سبتمبر من العام الماضي، وخاض العديد من المباريات مع الفريق في الموسم الأخير.

ومن المنتظر أن ينهي الظفرة عدداً من صفقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، بجانب التعاقد مع لاعبين أجانب، خاصة أن النادي يمتلك لاعباً أجنبياً واحداً في قائمته، وهو ديوب.

ومن المنتظر أن يتحدد بشكل كبير، اسم المدير الفني الذي سيتولى المهمة في الموسم الجديد، فيما تشير بعض المصادر، إلى أن استمرار السوري محمد قويض مطروح، وكان النادي دخل في مفاوضات مع المصري أيمن الرمادي، لتولي المهمة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

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